Axfood AB ADR Aktie: Grund zur Freude?

Die technische Analyse der Axfood-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 253,57 SEK liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 269,3 SEK, was einem Unterschied von +6,2 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 257,43 SEK, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+4,61 Prozent). In diesem Fall wird die Axfood-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Axfood bei 26, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (KGV von 26,6) auf ähnlichem Niveau liegt (-1 Prozent). Daher wird die Aktie auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Axfood-Aktie zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen eine Ausprägung von 43,88, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Für 25 Tage beläuft sich der RSI25 auf 40,51, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Axfood-Aktie ein gemischtes Bild in Bezug auf die technische Analyse, fundamentale Kriterien, den RSI und das Sentiment und Buzz, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" und "Schlecht" führt.

