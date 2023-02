Axess: Das Skiticket am Handy

Anif/Salzburg (ots) -Nach ausführlicher Testphase nun im Standard-Betrieb in Axess-Skigebieten in Europa und AmerikaDie digitale Alternative zum klassischen Ticket war gefragt. Das Skiticket am Handy ist die Antwort. Axess hat nach einer dreijährigen Testphase in verschiedenen Skigebieten nun die ersten Standard-Systeme in Europa und USA in Betrieb genommen. Ein drittes wird zurzeit in Vall de Nuria, Spanien installiert. Die neue Software und Technik bieten zusätzlichen Komfort beim Kauf und der Nutzung für den Skigast, als auch neue Wege zur Umsatzsteigerung und digitale Steuerungsprozesse für Skigebiet-Betreiber.Nach eingehenden Testphasen in sechs großen Skigebieten ist es nun so weit: Das Skiticket kann am Handy gespeichert werden und funktioniert wie jedes bisherige RFID-Ticket. Der Skifahrer kann mit dem Handy in der Ski Jacke kontaktlos durch das Gate zum Lift gehen.Zuerst wird das Ticket bequem im Online-Ticketshop gekauft und in der Axess SkiWallet App gespeichert. Der Vorgang ist gleich wie beim Kauf eines Flugtickets, einer Konzertkarte oder einem anderen digitalen Ticket. Sobald der Skifahrer in den Lesebereich des Gates tritt, verbindet sich das Handy automatisch via Bluetooth und das Ticket wird überprüft. Nach der Freigabe öffnet sich das Gate und gewährt Zutritt. Das Handy bleibt währenddessen in der Jacke, die Handschuhe bleiben an. Kein Warten an der Kasse, keine Abholung des Skitickets sind mehr nötig.Das AX500 Smart Gate NG BLE weist den Weg in eine noch bequemere und gästefreundlichere Zukunft. Insgesamt drei Skigebiete werden in der kommenden Saison mit Axess Bluetooth-Systemen ausgestattet. „Bluetooth Low Energy (BLE) bezeichnet eine Funktechnik, mit der sich Geräte innerhalb eines gewissen Radius vernetzen lassen. Sie erlaubt dem Handy, mit dem Gate zu kommunizieren. Die Ticketinformationen sind auf dem Handy gespeichert und können kontaktlos abgerufen werden.“ sagt Oliver Suter, CSO und Vorstand der Axess AG.Das erste Projekt in Koprivná (Tschechien) läuft mit dem neuen System zur vollsten Zufriedenheit. Das Technologie-affine Skigebiet bietet seinen Gästen das Ticket am Handy und hat absolut positive Gästereaktionen vorzuweisen. Der Betrieb läuft reibungslos und gleich wie mit den zuvor verwendeten Chipkarten bzw. RFID-Tickets. In einer Pressekonferenz am 16. Jänner betonten Miteigentümer Karel Lezatka als auch Geschäftsführer Jan Lezatka wie zufrieden sie mit dem neuen System sind und warum sie gerade jetzt am Letztstand der aktuellsten Technologie sein möchten.In Snow Summit, einem Skigebiet des Big Bear Mountain Resort, wurde das zweite Projekt installiert. Hier, im größten Skigebiet Südkaliforniens, bemüht man sich mit der Zeit zu gehen und den Gästen ein optimales Skierlebnis zu ermöglichen. Skifahrer können bald amerikanischen Pulverschnee mit Tickets auf ihren Handys genießen. Sechs Lifte mit 21 Zugängen bieten diesen neuen Komfort. Das dritte Skigebiet liegt in Spanien und startet in diesen Tagen mit dem Ticket am Handy.„Die neuen Gates werden schon bald zum Standard werden“ ist sich Josef Fischer, Leiter der Hardware-Entwicklung, sicher. Er und sein Team haben lange daran gefeilt, dass die App möglichst wenig Energie verbraucht und so das Handy trotz tiefer Temperaturen immer aktiv bleiben kann.Nach den Erfahrungswerten dieser ersten Phase werden die neuen Systeme dann wohl bald in vielen anderen Skigebieten weltweit im Einsatz sein. Der Erfolg der aktuellen Projekte spricht dafürPressekontakt:Axess AGMag. Claudia WuppingerCMO+43 664 1066400c.wuppinger@teamaxess.comwww.temaxess.comOriginal-Content von: Axess AG, übermittelt durch news aktuell