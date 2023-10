Axcelis erwartet starkes Quartalswachstum: Umsatz und Gewinnprognose steigen

In gut vier Monaten wird das amerikanische Unternehmen Axcelis seine Quartalszahlen für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen zu rechnen ist. Gleichzeitig interessiert auch, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Derzeit sind es noch 122 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen von Axcelis. Das Unternehmen wird an der Börse mit einer Marktkapitalisierung von 5,06 Mrd. EUR gehandelt. Die Anleger warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen erwarten die Analystenhäuser ein starkes Wachstum beim Umsatz im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 253,49 Mio. EUR, nun wird ein Sprung auf 496,07 Mio. EUR erwartet – was einem Plus von +95,69 Prozent entspricht. Auch beim Gewinn rechnet...