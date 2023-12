Axcelis Aktie: Das ist beeindruckend!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Axcelis weist ein KGV von 17,55 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 70,2 als deutlich günstig und unterbewertet erscheint. Die Differenz beträgt 75 Prozent, weshalb wir den Titel als "Gut"-Empfehlung einstufen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Axcelis bei 136,09 USD liegt, was einer Entfernung von -9,89 Prozent vom GD200 (151,02 USD) entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der den mittleren Kurswert der letzten 50 Tage angibt, liegt hingegen bei 136,87 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Demnach wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten haben Axcelis in den letzten 12 Monaten 8-mal mit "Gut" und 0-mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem Rating "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 136,09 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 15,98 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 157,83 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet.

Die Stimmung in Bezug auf Axcelis ist ebenfalls positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Die Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten und die Stimmung der Anleger ergibt somit eine positive Einschätzung für die Axcelis-Aktie.