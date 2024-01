Axcelis Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Aktienkurs von Axcelis hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" eine Überperformance von 40,3 Prozent darstellt, da der Durchschnitt bei 9,41 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 25,15 Prozent, was Axcelis um 24,57 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -14,27 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt die Abweichung nur bei -1,47 Prozent, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Axcelis eine Rendite von 0 Prozent auf, was 2,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, da die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment darstellt.

Das Stimmungsbild bei Axcelis hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien über das Unternehmen zeigt ebenfalls eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Axcelis daher für diese Stufe eine Gesamtbewertung von "Schlecht".