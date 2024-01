Axcelis Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Aktienkurs von Axcelis hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors ("Informationstechnologie") eine Überperformance von 38,65 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 45,18 Prozent, wobei Axcelis aktuell 4,53 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Axcelis-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 70, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt eine weniger volatile Entwicklung und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Axcelis-Aktie von 114,12 USD mit -24,31 Prozent Entfernung vom GD200 (150,77 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 127,81 USD ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -10,71 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Axcelis-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung rund um Axcelis-Aktien auf sozialen Plattformen war überwiegend positiv, aber in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Die Gesamtbewertung fällt also neutral aus.