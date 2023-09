Axcelis Aktie: Quartalszahlen und Prognose – Umsatzplus von 24,90% erwartet

In nur 40 Tagen wird das amerikanische Unternehmen Axcelis seinen Aktionären und Analysten seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Die Spannung steigt: Was können wir in Bezug auf Umsatz und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die Axcelis Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Marktkapitalisierung der Axcelis Aktie beträgt derzeit beeindruckende 5,12 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist also definitiv ein schweres Schwergewicht an der Börse. Nun rücken die neuen Quartalszahlen immer näher und sowohl Aktionäre als auch Analysten halten gespannt Ausschau nach den Ergebnissen.

Analysten zufolge könnte es zu einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal kommen. Im dritten Quartal des letzten Jahres erzielte Axcelis einen Umsatz von 213,68 Millionen Euro. Nun wird erwartet, dass sich dieser Wert...