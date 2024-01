Axcelis Aktie: Immer langsam!

Die Aktie von Axcelis wird aufgrund fundamentalen Kennzahlen als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17,55, was 75 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Einstufung.

Im Bereich der Dividenden schüttet Axcelis derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer negativen Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die Anlegerstimmung wird durch Diskussionen in den sozialen Medien widergespiegelt, und aktuell überwiegen die positiven Meinungen und Kommentare. Dadurch wird die Aktie als angemessen bewertet und erhält eine positive Einschätzung.

Analysten haben die Aktie von Axcelis in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, was zu einer langfristigen positiven Einschätzung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 157,83 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 26,55 Prozent bedeutet.

Insgesamt ergibt sich aus den Bewertungen der Analysten und der Anlegerstimmung eine positive Gesamteinschätzung der Aktie von Axcelis.