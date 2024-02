Axcelis Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Axcelis war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An fünf Tagen gab es hauptsächlich positive Diskussionen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Axcelis im letzten Jahr eine Rendite von 10,3 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 566,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 576,34 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3899,43 Prozent, wobei Axcelis um 3889,12 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Axcelis-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den entsprechenden Werten liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 151,08 USD, während der letzte Schlusskurs bei 119,26 USD liegt, was einer Abweichung von -21,06 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 127,57 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (-6,51 Prozent Abweichung). Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Axcelis aktuell einen Wert von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,15 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt wird die Aktie von Axcelis aufgrund des negativen Anleger-Sentiments, der Unterperformance im Branchenvergleich und der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.