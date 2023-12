Axcelis Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Stimmungslage bei den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen überwogen vor allem positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Axcelis unterhalten. Die Redaktion bewertet daher die Aktie insgesamt mit "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien lassen wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Axcelis konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Gut" bewertet. Es wurde auch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Axcelis auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 150,95 USD für den Schlusskurs der Axcelis-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 131,5 USD (-12,89 Prozent Unterschied), weshalb die Aktie in charttechnischer Hinsicht als "Schlecht" bewertet wird. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt im Rahmen der Charttechnik oft analysiert. Dieser beträgt aktuell 137,73 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,52 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher ein anderes Rating für Axcelis, und die Aktie wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Axcelis daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Axcelis derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Der Unterschied beträgt 2,23 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,23 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

