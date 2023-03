Axcelis Aktie: Analyse und Prognose für zukünftige Entwicklung

Die Aktie von Axcelis notiert derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,27, was im Vergleich zum Durchschnittswert der Branche Semiconductor Equipment & Materials (-31,41 Prozent) unter dem Branchendurchschnitt liegt. Der Gesamtwert des Unternehmens ist somit verglichen mit den Mitbewerbern eher günstig bewertet.

Axcelis: Derzeitige Kursrendite zeigt Schwächen

In den letzten zwölf Monaten verzeichnete Axcelis eine Performance von 0 Prozent. Im Vergleich dazu fielen andere Aktien der Semiconductor Equipment & Materials-Branche im Schnitt um 1,93 Prozent, was einer Outperformance von -1,93 Prozent für Axcelis bedeutet. Beim Blick auf den gesamten Technologie-Sektor ergibt sich eine durchschnittliche Rendite von 3,18 Prozent. Hier liegt das Unternehmen -3,18 Prozent unter dem Durchschnittswert.

Axcelis hat sich in...