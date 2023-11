Axalta Coating Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Gladstone Capital":

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Axalta Coating war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. An neun Tagen überwog die positive Diskussion, während an einem Tag eher negative Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigten sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Axalta Coating-Aktie liegt bei 50, was als neutrale Situation interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 18, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Axalta Coating mit einem Wert von 17 unter dem Branchendurchschnitt von 93,63. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Axalta Coating-Aktie am letzten Handelstag bei 31,07 USD lag, was einem Unterschied von +4,86 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (29,63 USD) entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs liegt jedoch auch über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.