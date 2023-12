AEI Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Ascent Bridge-Aktie zeigt laut der technischen Analyse derzeit ein schlechtes Signal. Die 200-Tage-Linie liegt bei 0,45 SGD, während der Aktienkurs selbst bei 0,27 SGD liegt, was einen Abstand von -40 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 0,39 SGD, was einer Differenz von -30,77 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung der Aktie. Der RSI7 liegt bei 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 72,06 liegt und ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Ascent Bridge-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um 34,38 Prozent niedriger. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit 22,56 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Ascent Bridge-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

