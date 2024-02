Axalta Coating Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Axalta Coating betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 62,13 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,39, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Axalta Coating 4 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen gegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine Updates aus dem letzten Monat vor, und das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 33,6 USD. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung, da die Aktie um 6,63 Prozent steigen könnte.

In Bezug auf die Dividende schüttet Axalta Coating eine Rendite von 0 % aus, was 8328,98 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Axalta Coating verläuft bei 30,38 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 31,51 USD, was einem Abstand von +3,72 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 32,82 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.