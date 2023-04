Axalta Coating Aktie: Bald an der Schwelle zum Durchbruch?

Axalta Coating ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs, derzeit über dem Trendsignal. Der Wert des GD200 beträgt 25.00 EUR und der Kurs der Aktie liegt bei 27.80 EUR, was einem Plus von +11.21 Prozent entspricht. In den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein GD50-Wert von 27.27 EUR mit einer Abweichung von +1.95 Prozent, wodurch die Aktie als “neutral” eingestuft wird.

Was sagt die Fundamentalanalyse über Axalta Coating aus?

Axalta Coating stock ist laut fundamentalen Analysen unterbewertet, da es im Vergleich zum Branchendurchschnitt Specialty Chemicals ein niedrigeres Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von nur 35.9 aufweist. Im Gegensatz dazu beträgt das Branchen-KGV 67.34, eine Abweichung von -87.58 Prozent.

Das niedrigere KGV von Axalta Coating bedeutet, dass der Markt den Wert des Unternehmens nicht ausreichend...