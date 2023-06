Axa: Das wahre Kursziel liegt bei 34,07 EUR - eine Chance von +28,47%

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Aktie von Axa wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 34,07 EUR und bietet damit ein mögliches Kurspotenzial von +28,47%. Die pessimistische Stimmung am Markt spiegelt sich in den Ergebnissen der letzten Handelswoche wider: die Aktie hat in diesem Zeitraum einen Verlust von -2,41% verbucht.

• Am 09.06.2023 ist Axa um -2,00% gefallen

• Das durchschnittliche Rating für Axa beträgt nun 4,20

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +86,67%

Das Guru-Rating für das Unternehmen hat sich auf dem Niveau von “Guru-Rating ALT” stabilisiert. Von insgesamt 30 befragten Bankanalysten empfehlen 26 die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest als Investitionsoption für geeignet. Lediglich vier Experten bewerten das Papier neutral und keinen einzigen gibt es mit einem...