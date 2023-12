Axa ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Axa wurde der 7-Tage-RSI auf 55,08 Punkte festgelegt, was auf ein neutrales Rating hinweist. Ebenso erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis mit einem RSI von 33,55 Punkten eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Axa höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Axa liegt mit 10,64 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf die Aktienkursperformance im Vergleich zum Sektor "Finanzen" hat Axa eine Rendite von 56,66 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.