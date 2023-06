"Axa: Wahres Kursziel bei 34,07 EUR - mit einem möglichen Wachstum von +27,32%"

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Aktie von Axa ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die nächsten Monate beträgt nun 34,07 EUR und bietet Investoren ein Potential von +27,32%.

• Am 27.06.2023 legte die Aktie um +0,89% zu

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” steht nun bei 4,20

Am vergangenen Handelstag konnte Axa eine positive Entwicklung von +0,89% verzeichnen. Über fünf Handelstage hinweg ergibt sich somit ein Plus von insgesamt +1,90%. Die Stimmung am Markt ist momentan relativ optimistisch.

Insgesamt haben derzeit zehn Bankanalysten die Empfehlung ausgesprochen die Aktie als starken Kauf zu bewerten. Sechzehn weitere Experten sehen das Papier zwar positiv aber nicht euphorisch und raten ebenfalls zum Kauf (“Kauf”-Rating). Vier Analysten empfehlen dagegen die Bewertung “Halten”. Nur einer schätzt das Wertpapier als...