Axa Quartalsbilanz in 131 Tagen: Umsatzrückgang und Gewinnsteigerung erwartet

In 131 Tagen steht das Axa Unternehmen mit Sitz in Paris, Frankreich, in den Startlöchern, um seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorzulegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Axa Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Schauen wir uns zunächst die aktuellen Marktzahlen an. Die Axa Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 63,54 Mrd. EUR und wird in 131 Tagen die neuen Quartalszahlen präsentieren. Es wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgeht. Im 4. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 57,86 Mrd. EUR, während nun ein Rückgang um -18,59 Prozent auf 47,11 Mrd. EUR erwartet wird. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um +21,82% steigen und bei 3,13 Mrd. EUR liegen.

Wie reagieren die Aktionäre auf diese Prognosen? Auf Jahressicht...