Axa: Potenzial von 34,17 EUR

Laut Experten ist die Axa-Aktie derzeit unterbewertet. Das Kursziel liegt bei 34,17 EUR und damit um +22,34% über dem aktuellen Preis.

• Axa legte am 29.08.2023 um +0,79% zu.

• Das mittelfristige Kursziel für Axa beträgt 34,17 EUR.

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,21.

Am vergangenen Handelstag stieg der Aktienkurs von Axa um +0,79%. In den letzten fünf Handelstagen lag das Wachstum insgesamt bei +1,90%, was auf eine positive Stimmung im Markt hinweist.

Einige Analysten hatten jedoch nicht mit diesem Anstieg gerechnet. Dennoch sind sie optimistisch gestimmt und sehen aktuell ein Potenzial von +22,34%, sollte sich das Kursziel erreichen lassen.

Von insgesamt 29 Analysten empfehlen zehn die Aktie als starken Kauf. Weitere 15 teilen zwar diese Ansicht und bewerten sie als “Kauf”, doch immerhin vier halten sich neutral...