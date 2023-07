Axa: Potenzial für eine Steigerung von 24,26% auf 34,42 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Aktie von Axa wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet und hat ein Kursziel von 34,42 EUR – was einem potenziellen Wachstum von +24,26% entspricht.

• Am 21.07.2023 stieg die Axa-Aktie um +1,30%

• Der Durchschnitt des Guru-Ratings liegt bei nunmehr 4,20

• Von insgesamt 30 Analysten bewerten nur vier Experten die Aktie neutral

Am gestrigen Handelstag konnte sich das Unternehmen einen Anstieg an der Börse um +1,30% notieren lassen und erreichte in den letzten fünf Handelstagen einen Gesamtzuwachs von +4,69%, was eher optimistisch stimmt.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten für die mittelfristige Zukunft beläuft sich auf 34,42 EUR. Wenn ihre Prognosen zutreffend sind ergibt sich somit ein deutliches Potential für Investoren mit einer Wertsteigerung in Höhe von bis zu +24,26%. Allerdings teilen...