Axa: Potenzial für Kursanstieg - 34,17 EUR als mittelfristiges Kursziel

Die Aktie von Axa hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,59% verzeichnet und am gestrigen Tag um +1,83% zugelegt. Diese Entwicklung überrascht die Analysten nicht, da sie derzeit eine positive Stimmung an den Finanzmärkten wahrnehmen.

Das mittelfristige Kursziel beträgt 34,17 EUR und liegt somit um +21,32% über dem aktuellen Kursniveau. Von insgesamt 29 Bankanalysten sind sich 25 Experten sicher und raten zum Kauf der Aktie oder haben bereits diese Bewertung vergeben. Vier weitere Experten halten das Papier neutral.

Das Guru-Rating bleibt bei hohen Werten mit 4,21 unverändert positiv. Die optimistische Einschätzung wird durch den Trend-Indikator unterstützt und bestätigt die Meinung vieler Analysten, dass Anleger mit einem weiteren Anstieg des Aktienkurses rechnen können.

