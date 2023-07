Axa: Kursziel von 34,42 EUR – +24,26% Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Axa um +1,30% zu und verzeichnet somit einen Zuwachs von +4,69% in der letzten Woche. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 34,42 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +24,26%, sofern sich diese Prognose bewahrheiten sollte. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends in jüngster Zeit.

Aktuell empfehlen zehn Analysten den Kauf der Aktie von Axa und weitere 16 Experten sehen sie als “Kauf”. Vier weitere raten dazu, die Position beizubehalten. Somit sind insgesamt 86,67% der Meinung, dass es sich lohnt in das Unternehmen zu investieren.

Zusätzlich bestätigt das Guru-Rating mit einer aktuellen Bewertung von 4,20 (vorheriges Rating war ebenfalls 4) eine positive...