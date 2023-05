Axa: Kursziel bei 33,97 € - Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Das aktuelle Kursniveau der Axa-Aktie spiegelt nach Ansicht von Experten nicht deren wahre Bewertung wider. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 33,97 €.

• Am 28.04.2023 legte die Aktie um +0,39% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 33,97 €

• Der Guru-Rating-Wert stieg auf nunmehr 86,67

Gestern verzeichnete die Axa am Finanzmarkt einen Anstieg von +0,39%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte das Unternehmen zudem eine positive Entwicklung mit einem Wachstum von +0,85% erzielen. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend momentan eher optimistisch.

Analysten sind sich einig und sehen in der Aktie ein großes Potenzial. Im Durchschnitt schätzen sie das mittelfristige Ziel bei 33,97 €.

Dies würde jedoch auch bedeuten dass Investoren gegenwärtig ein Risiko in Höhe von -12,95 % eingehen würden.

Trotzdem teilen nicht...