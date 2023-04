Axa: Kursziel bei 33,97 € - Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Aktie von Axa gilt laut Experten als unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel beträgt 33,97 €, was einem Potential von +13,29% entspricht.

• Axa stieg am 27.04.2023 um +0,63%

• Das durchschnittliche Guru-Rating stieg auf 86,67 nach zuvor 0,00

Axa legte gestern an der Börse um +0,63% zu und verzeichnet in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +0,65%. Offensichtlich ist der Markt aktuell relativ optimistisch.

Im Durchschnitt schätzen zehn Bankanalysten die Aktie als “starken Kauf” ein und weitere sechzehn Experten empfehlen einen Kauf. Vier Analysten bewerten das Papier neutral mit “halten”. Kein einziger Experte stuft die Aktie als Verkauf ein.

Das Kursziel liegt dabei im Mittelfeld bei 33,97 €.

Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten so würde dies eine Rendite von überhalb der Marke von dreizehn...