Axa: Kurspotenzial von +24,59% laut Analysten

Die Aktie von Axa wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,68 EUR und somit um +24,59% über dem aktuellen Wert.

• Axa zeigt am 05.09.2023 eine positive Entwicklung von +0,40%

• Das Guru-Rating bleibt mit 4,24 unverändert

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie einen Verlust in Höhe von -0,13% verzeichnet und zeigt sich somit in einer neutralen Lage.

Von insgesamt 29 Bankanalysten empfehlen zehn die Aktie als “stark kaufen”, während weitere 16 das Rating “kaufen” vergeben haben. Drei Experten setzen auf “halten”. Insgesamt sind also etwa neunzig Prozent der Analysten optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating für die Aktie lag zuvor bei “Guru-Rating ALT” und ist nun unverändert geblieben.