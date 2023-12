Axa Equitable Holdings Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Bewertung von Aktien kann durch die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet beeinflusst werden. Bei Equitable zeigte sich eine interessante Dynamik. Die Diskussionsintensität verändert sich stark, da weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Equitable-Aktie zeigt einen Wert von 18 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating für Equitable nach RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Equitable-Aktie ein "Gut"-Signal aufweist, da er mit fast 25 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50 weist auch ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand zum Kurs fast 17,44 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Equitable-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung für die Equitable-Aktie hin, mit insgesamt 2 Gut- und 1 Neutral-Bewertung. Das Kursziel der Analysten liegt bei 40,5 USD, was eine potenzielle Performance von 19,12 Prozent darstellt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Equitable-Aktie von der Redaktion also eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Analysteneinschätzung.