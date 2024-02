Axa Equitable Holdings Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Die Equitable-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 26,68 Punkten, was bedeutet, dass die Equitable-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 38,75, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Equitable eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen rund um Equitable in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen häufen sich die positiven Meinungen, und überwiegend positive Themen rund um den Wert wurden angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat gibt Aufschluss darüber, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Daher erhält die Equitable-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Equitable-Aktie aktuell 28,71 USD beträgt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 33,08 USD, daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird Equitable auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.