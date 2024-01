Axa Equitable Holdings Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Equitable Holdings":

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Equitable zweimal mit "Gut", einmal mit "Neutral" und keinmal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus die Bewertung "Gut". Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs von Equitable liegt bei 33,05 USD. Die Analysten erwarten eine Entwicklung um 22,54 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 40,5 USD. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, wodurch sich insgesamt die Bewertung durch institutionelle Analysten auf "Gut" beläuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI für die Equitable liegt bei 60,34, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Equitable verläuft aktuell bei 27,59 USD, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der Abstand des Aktienkurses von 33,05 USD zu diesem Durchschnittskurs beträgt +19,79 Prozent. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 30,16 USD, was einer Differenz von +9,58 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einem "Gut"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, wodurch eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Unter dem Strich ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".