Axa Equitable Holdings Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu analysieren. Dadurch kann er anzeigen, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. In den letzten 7 Tagen hatte der RSI der Equitable-Aktie einen Wert von 18, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 18,08, dass die Aktie überverkauft ist, weshalb sie auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da hauptsächlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurde sich jedoch insgesamt wenig mit Equitable beschäftigt, weder positiv noch negativ, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Aus Sicht der Analysten wird die Equitable-Aktie langfristig als "Gut" eingestuft, da von insgesamt 3 Bewertungen 2 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Zudem wird das Kursziel der Aktie bei 40,5 USD angegeben, was eine potenzielle Performance von 19,12 Prozent bedeuten würde.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale, da der aktuelle Kurs der Equitable mit 24,95 Prozent über dem GD200 liegt und der GD50 einen Kursabstand von +17,44 Prozent aufweist. Insgesamt wird der Kurs der Equitable-Aktie daher als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.