Axa Equitable Holdings Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Aktienanalyse der Equitable zeigt, dass die langfristige Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut" ist. Von insgesamt 3 Bewertungen fallen 2 positiv aus, 1 neutral und 0 negativ. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das Kursziel der Aktie liegt bei 40,5 USD, was eine potenzielle Performance von 37,01 Prozent bedeutet, da der aktuelle Kurs bei 29,56 USD liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Equitable ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen gab es jedoch vermehrt negative Themen in den Diskussionen, wodurch die allgemeine Einschätzung als "Neutral" betrachtet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Equitable von 29,56 USD mit +8,76 Prozent über dem GD200 (27,18 USD) liegt, was als positives Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 27,56 USD, was einem Abstand von +7,26 Prozent entspricht. Somit wird auch hier der Kurs der Equitable-Aktie als positiv bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz üblich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Daher wird Equitable insgesamt als "Schlecht"-Wert betrachtet.