Axa Equitable Holdings Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Equitable wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls schlecht, was auf eine negative Änderung hindeutet. Das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ist daher "Schlecht".

Der Relative Strength-Index ergibt eine "Neutral"-Empfehlung für die Equitable-Aktie. Der RSI7 beträgt 61,28 und der RSI25 liegt bei 47,1, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Equitable 1 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 32,77 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 0,7 Prozent und ein mittleres Kursziel von 33 USD, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhalten die institutionellen Analysten daher die Stufe "Gut".

In der technischen Analyse erhält die Equitable-Aktie sowohl auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage ein "Gut"-Rating. Der Unterschied beträgt +18,22 Prozent für den GD200 und +7,27 Prozent für den GD50.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.