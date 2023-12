Axa Equitable Holdings Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An 13 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Equitable gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt positiv mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend ebenfalls positiv eingeschätzt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Equitable-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 27,14 USD liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 32,12 USD weicht also um +18,35 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (28,07 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von +14,43 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher in der einfachen Charttechnik positiv bewertet.

In den letzten Wochen konnte keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Equitable festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gibt es keine auffälligen Unterschiede, woraufhin das Sentiment und Buzz beider Neutral bewertet wird.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Equitable-Aktie lautet insgesamt "Gut", wobei 2 Bewertungen positiv, 1 neutral und 0 negativ sind. Das Kursziel der Analysten liegt bei 40,5 USD, was einer potenziellen Performance von 26,09 Prozent entspricht. Auch die Gesamteinschätzung der Analysten fällt daher positiv aus und wird von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet.