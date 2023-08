Axa: Analysten sehen großes Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Axa-Aktie befindet sich laut Analysten derzeit nicht auf dem richtigen Niveau. Das wahre Kursziel liegt bei 34,17 EUR und damit um +26,96% über dem aktuellen Preis.

• Axa-Kurs am 03.08.2023 mit -1,64%

• Guru-Rating von Axa bleibt das Selbe mit 4,21

• Bankanalysten sind zuversichtlich: Zehn empfehlen einen Kauf

Am gestrigen Tag sank die Aktie allerdings um weitere -1,64%, was in den letzten fünf Handelstagen einem Verlust von insgesamt -4,49% entspricht. Diese Entwicklung hat die Stimmung unter Investoren gedämpft.

Dennoch sehen zehn Analysten die Axa als starken Kauf und weitere 15 bescheinigen ihr ein Potenzial zum Kauf. Nur vier Experten haben eine neutrale Haltung eingenommen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,21.

Insgesamt bewerten somit +86,21% der analysierenden Experten das Wertpapier positiv.