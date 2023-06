Axa: Analysten sehen Kursziel von 34,07 EUR als realistisch

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Aktie des französischen Versicherungskonzerns Axa ist momentan laut Expertenmeinungen unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Axa-Aktie liegt bei 34,07 EUR, was einem Potenzial von +29,00% entspricht.

• Axa steigerte sich am 23.06.2023 um +1,05%

• Bankanalysten schätzen das Kurspotenzial auf +29,00%

• Elf der insgesamt 30 Analysten bewerten die Aktie mit “kaufen”

Am vergangenen Handelstag konnte eine positive Kursentwicklung von +1,05% verzeichnet werden und in den letzten fünf Tagen lag diese sogar bei insgesamt +0,15%. Diese relative Neutralität spiegelt sich auch in der Einschätzung der Bankanalysten wider. Obwohl sie ein großes Potential sehen und elf von ihnen zum Kauf raten würden (86,67%), herrscht unter den vier neutral eingestellten Experten Uneinigkeit über das tatsächliche Potenzial dieser...