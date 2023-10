Axa: Analysten sehen Kursziel bei 34,42 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Nach Ansicht von Bankanalysten wird die Axa-Aktie derzeit nicht angemessen bewertet und weist ein Potential von +26,50% gegenüber dem aktuellen Kurs auf.

• Am 04.10.2023 notierte die Aktie mit -0,35%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,42 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,24

Die gestrige Handelssitzung an den Finanzmärkten endete für Axa mit einem Minus von -0,35%. Insgesamt erreichte das Unternehmen in den vergangenen fünf Handelstagen einen Rückgang um -4,02%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten liegt gegenwärtig bei 34,42 EUR. Wenn diese Vorhersage zutrifft, ergibt sich für Investoren ein Potential von +26,50%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Entwicklung des Unternehmens.

Aktuell...