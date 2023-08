Axa: Analysten sehen Kurspotenzial - 34,17 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Laut Experten ist die Axa-Aktie derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel von 34,17 EUR bedeutet ein Potenzial von +23,60% gegenüber dem aktuellen Wert.

• Axa legt am 07.08.2023 um +0,69% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,17 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,21

Die gestrige Entwicklung an der Börse zeigt einen Anstieg von +0,69%, was in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von -0,49% ergibt. Der Markt scheint aktuell neutral eingestellt zu sein.

Obwohl die jüngste Kursentwicklung einige Analysten überrascht hat, sind sie dennoch optimistisch und glauben an eine positive Zukunft für Axa mit einem mittelfristigen Zielwert von 34,17 EUR – ein Potenzial von +23,60%. Allerdings teilen nicht alle diese Einschätzung aufgrund des aktuellen neutralen Trends.

Von insgesamt 29 Analysten empfehlen zehn...