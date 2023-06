Axa: Analysten sehen Kurspotential von 25,49% - Ziel bei 34,07 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Axa-Aktie wird nach Meinung der Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,07 EUR und somit um +25,49% höher als der gegenwärtige Aktienkurs.

• Am 07.06.2023 notierte die Axa-Aktie mit einem Minus von -0,40%

• Der Guru-Rating-Wert für Axa beträgt nunmehr 4,20

• Anzahl Kaufempfehlungen: 26 (86,67%), Halten-Empfehlungen: 4 (13,33%)

Trotz des leichten Kursrückgangs am gestrigen Handelstag hat sich das Chartbild in den letzten fünf Handelstagen deutlich verbessert. Insgesamt konnten Investoren ein Plus von +1,40% erzielen.

Obwohl nicht alle Analysten eine so positive Tendenz prognostizierten wie die aktuellen Marktentwicklungen vermuten lassen würden scheint die Mehrheit positiv gestimmt zu sein.

So empfehlen momentan insgesamt 26 Analysten den Kauf der Aktie und weitere optimistische...