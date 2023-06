Axa: Aktuell unterbewertet - Kursziel bei 34,17 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Axa-Aktie ist laut Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,17 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +27,03%. Gestern verzeichnete die Aktie eine negative Kursentwicklung von -0,24%. In den letzten fünf Handelstagen stagnierte sie bei diesem Wert. Obwohl einige Experten zuversichtlich sind und die Aktie als starken Kauf empfehlen (86,67%), sehen andere aufgrund des neutralen Trends noch kein so großes Potential in der Aktie.

• Kursziel für Axa beträgt 34,17 EUR

• Mittelfristiges Potenzial von +27,03%

• 10 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf

Das Guru-Rating für Axa hat sich jedoch verbessert. Es wird jetzt mit einem Wert von 4,20 angegeben nach dem vorherigen Wert auch von 4,20.

Das erfreuliche Potenzial der Axa-Aktien kann also zusammenfassend gesagt werden?