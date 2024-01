Axa Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die technische Analyse der Axa-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 27,97 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 29,23 EUR liegt und somit einen Abstand von +4,5 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 28,9 EUR, was einer Differenz von +1,14 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Anleger haben Axa in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, sowohl in sozialen Medien als auch in diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft, obwohl auch 8 Schlecht-Signale herausgefiltert wurden.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV der Axa-Aktie bei 10,64, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Axa höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf technischer und fundamentaler Basis, während die Anleger-Stimmung als positiv eingestuft wird.