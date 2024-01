Axa Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Aktienanalyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Axa bei 29,72 EUR liegt, was einer Entfernung von +6,56 Prozent vom GD200 (27,89 EUR) entspricht. Dies ist ein positives Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 28,59 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,95 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Axa als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Axa eine Rendite von 5,91 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Versicherung"-Branche verzeichnet eine Rendite von 0 Prozent, was zu einer Differenz von +5,91 Prozent zur Axa-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen besonders positiv, und es wurden überwiegend positive Themen rund um die Axa-Aktie angesprochen. Unsere Redaktion hat auch einige berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 6 Schlecht-Signale gefunden, weshalb wir eine "Schlecht" Empfehlung aussprechen. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung jedoch eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich hat die Axa-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 56,66 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +56,66 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Versicherung"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Performance von Axa um 56,66 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Axa-Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.