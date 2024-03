Axa Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Derzeit zahlt Axa höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Versicherung, mit einer Differenz von 5,91 Prozentpunkten (5,91 % gegenüber 0 %). Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Axa beträgt das aktuelle KGV 10, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Versicherung" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher neutral bewertet.

Die Aktie von Axa hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 56,66 Prozent erzielt, was 56,66 Prozent über dem Durchschnitt (0 Prozent) im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Versicherung" beträgt 0 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Axa in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.