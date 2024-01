Axa Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Netzwerken hervorgeht. An 13 Tagen wurde eine positive Stimmung verzeichnet, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An insgesamt einem Tag war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen war auch das Gespräch der Anleger über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Axa verstärkt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut".

Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen ergab in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 7 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Bereich Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Axa mit einem Wert von 10,64 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zur Beurteilung, ob die Axa-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 35,22 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 32,36) führt zu einer "Neutral"-Bewertung dieses Kriteriums in unserer Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Axa derzeit eine positive Differenz von +5,91 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Versicherung" auf. Daher erhält Axa für diese Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.