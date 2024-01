Axa Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, negativen Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen war das Gespräch der Anleger auch verstärkt von positiven Themen über das Unternehmen Axa geprägt. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet.

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 7 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Axa mit 56,66 Prozent mehr als 57 Prozent darüber. Die "Versicherung"-Branche hatte eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den letzten 12 Monaten, auch hier liegt Axa mit 56,66 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass Axa eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 27,92 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 29,875 EUR liegt, was einer Abweichung von +7 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 28,74 EUR, was einer Abweichung von +3,95 Prozent entspricht. Auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Axa basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Axa-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35,22 Punkten und der RSI25 bei 32,36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Axa für diesen Punkt der Analyse eine "Neutral"-Bewertung.