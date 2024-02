Axa Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Axa-Aktie liegt derzeit bei 45, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ermöglichen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild. In Bezug auf die Aktie von Axa zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Auch die negative Änderung der Stimmungsrate bestätigt diese Einschätzung und führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine positive Einschätzung für die Axa-Aktie. Der GD200 des Wertes verläuft bei 28,18 EUR, während der Kurs der Aktie bei 30,78 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,23 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt eine Abweichung von +2,53 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um die Aktie von Axa, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Allerdings ergaben neun Handelssignale ein "Schlecht"-Signal, was letztendlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Axa bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.