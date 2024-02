Axa Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Versicherungsgesellschaft Axa hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,91 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Axa diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen eine positive Stimmung, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral an insgesamt zwei Tagen eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls hauptsächlich positive Themen diskutiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Axa derzeit bei 28,19 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 30,98 EUR aus dem Handel ging. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der aktuelle Kurs bei 30,06 EUR, was einer Differenz von +3,06 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Axa liegt bei 31,25 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 34 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Gesamtbewertung von "Neutral".