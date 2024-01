Axa Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die technische Analyse der Axa-Aktie zeigt interessante Trends. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 27,87 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 29,49 EUR liegt, was einer Abweichung von +5,81 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (28,55 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,29 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Axa auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Axa mit 10,64 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Anlegerstimmung zeigt sich positiv, sowohl in den Diskussionen in den Social Media als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für Axa. Allerdings zeigen die Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigt. Insgesamt erhält Axa von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt Axa mit 5,91 % deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 %. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.