Axa Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Axa war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 13 Tagen war die Stimmung positiv und es gab keine negativen Diskussionen. Nur an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger ebenfalls hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur "Versicherungs"-Branche hat die Aktie von Axa in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +56,66 Prozent erzielt. Der Durchschnitt der vergleichbaren Aktien in der Branche lag bei 0 Prozent, was zeigt, dass Axa deutlich besser abgeschnitten hat. Auch im "Finanzen"-Sektor übertrifft Axa mit einer Rendite von 56,66 Prozent den Durchschnitt um einiges. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Axa-Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag bei 28,74 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 34,325 EUR lag, was einem Unterschied von +19,43 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 31,3 EUR wurde mit einem letzten Schlusskurs überboten, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Bezüglich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt das aktuelle KGV von Axa bei 10, während vergleichbare Unternehmen in der "Versicherungs"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unter- noch überbewertet ist.