Axa Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Axa-Aktie: Ausschüttung, Performance und Stimmung im Fokus

Die Axa-Aktie weist eine Dividende von 5,91 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (0 %) zu einer höheren Bewertung führt. Die Differenz von 5,91 Prozentpunkten ermöglicht daher die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Performance erzielte Axa in den vergangenen 12 Monaten eine Steigerung von 56,66 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Versicherungsbranche, die im Durchschnitt um 0 Prozent zulegten, bedeutet dies eine deutliche Outperformance von +56,66 Prozent. Auch im Vergleich zum Finanzsektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnete, liegt Axa mit einer Überperformance von 56,66 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Markt zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Axa-Aktie eher schwach ausfallen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und resultiert in einer "Schlecht"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Axa-Aktie bei 28,1 EUR liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 30,5 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +8,54 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der bei 29,63 EUR liegt, ergibt sich ein "Neutral"-Signal mit einer Differenz von +2,94 Prozent. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Gut".