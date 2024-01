Axa Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Axa-Aktie wird derzeit analysiert und bewertet. In technischer Hinsicht ist die Aktie mit einem Kurs von 29,875 EUR um 3,95 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +7 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht also als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 35,22, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Für den RSI25 beläuft sich der Wert auf 32,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen. Allerdings ergibt die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien eine "Schlecht" Empfehlung.

Im fundamentalen Bereich weist die Axa-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,64 auf, was als "Neutral" bewertet wird, da es in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Axa-Aktie basierend auf verschiedenen Analysekriterien.